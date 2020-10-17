Arteta: "Mesut Özil kararlarıma saygı duymalı"

Arsenal menajeri Mikel Artete, Mesut Özil'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsenal'in geniş bir kadroya sahip olduğu ve her futbolcuyu değerlendirmek istediklerini ifade eden Arteta, Özil'in formayı alabilmesi için daha çok çalışması ve takıma uygun hareket etmesi gerektiğini ifade ederek bir anlamda artık Özil'in üzerine kurulu bir planı olmadığını ima etti.

Milli Takım arasından önce Özil ile bu konu hakkında görüştüğünü ifade eden Arteta, "Özil ile görüştüm ve bu kararı neden aldığımı anlattım. Kararıma saygı duymalı. Teknik direktör benim ve her oyuncumdan maksimum fayda sağlamak istiyorum. Şu anda Özil'in üzerine düşen şey; daha fazla çalışmak, kabullenmek ve Aralık ayını beklemek" dedi.