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25.01.2021 - 00:48 | | AA

Arthur Rinderknech, teklerde şampiyon oldu

ATP Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyonluğu elde etti.

Arthur Rinderknech, teklerde şampiyon oldu
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Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyonluğu elde etti.

Rinderknech, TED Spor Kulübü kortlarında düzenlenen organizasyonun tekler finalinde vatandaşı Benjamin Bonzi ile karşılaştı. 

Rakibini 2 saat 16 dakika süren mücadelede 4-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Rinderknech, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Arthur Rinderknech, teklerde şampiyon oldu

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