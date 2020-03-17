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17.03.2020 - 00:25 | | Skorer

Arthur Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı!

Arthur Zico, Instagram hesabından koronavirüs testi yaptırdığını ve negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilyalı efsane Arthur Zico sosyal medyadan koronavirüs açıklamasında bulundu.

Instagram hesabından koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Zico testin negatif çıktığını belgesiyle paylaştı.

Öte yandan eski çevirmeni Samet Güzel, twitter hesabından "Zico’nun Corona virus testi “negatif”. Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar" ifadelerini kullandı.

Arthur Ziconun koronavirüs testi negatif çıktı

Arthur Ziconun koronavirüs testi negatif çıktı

Arthur Ziconun koronavirüs testi negatif çıktı

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