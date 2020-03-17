Arthur Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilyalı efsane Arthur Zico sosyal medyadan koronavirüs açıklamasında bulundu.

Instagram hesabından koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Zico testin negatif çıktığını belgesiyle paylaştı.

Öte yandan eski çevirmeni Samet Güzel, twitter hesabından "Zico’nun Corona virus testi “negatif”. Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar" ifadelerini kullandı.