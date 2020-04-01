01.04.2020 - 13:09 | | Ä°STANBUL (AA) -
ArtÄ±k maaÅŸ veremeyecekler!
Avustralya'da bazÄ± takÄ±mlar futbolcularÄ±n ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶deyemeyecek.Â
Avustralya Futbol A Ligi takÄ±mlarÄ± Perth Glory ve Central Coast Mariners'tan sonra Western Sydney Wanderers de oyuncularÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na maaÅŸ veremeyecek.
Avustralya basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± liglere ara verilmesiyle yeterli geliri olmayan Western Sydney Wanderers, oyuncularÄ±na ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã¼cret Ã¶demeyi bÄ±raktÄ±.
Avustralya Profesyonel Futbolcular BirliÄŸi (PFA) daha Ã¶nce Perth Glory ve Central Coast Mariners takÄ±mlarÄ±nda forma giyen futbolcularÄ±n Ã¶demelerinin kesildiÄŸini duyurmuÅŸtu.
Benzema'nÄ±n muhteÅŸem gollerini izleyelim!