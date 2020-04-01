ArtÄ±k maaÅŸ veremeyecekler!

Avustralya Futbol A Ligi takÄ±mlarÄ± Perth Glory ve Central Coast Mariners'tan sonra Western Sydney Wanderers de oyuncularÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na maaÅŸ veremeyecek.

Avustralya basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± liglere ara verilmesiyle yeterli geliri olmayan Western Sydney Wanderers, oyuncularÄ±na ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã¼cret Ã¶demeyi bÄ±raktÄ±.

Avustralya Profesyonel Futbolcular BirliÄŸi (PFA) daha Ã¶nce Perth Glory ve Central Coast Mariners takÄ±mlarÄ±nda forma giyen futbolcularÄ±n Ã¶demelerinin kesildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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