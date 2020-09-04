04.09.2020 - 15:33 | | ERZURUM (AA)Â
Arturo Mina, Erzurumspor kampÄ±na katÄ±lacak
SÃ¼per Lig ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nÄ±n, yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼ (Kovid-19) atlattÄ±ÄŸÄ± ve takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Mavi-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nÄ±n 03.09.2020 tarihinde yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kovid-19 testi negatif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Futbolcumuz 06.09.2020 tarihinde Erzurum'a gelerek, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kampÄ±na katÄ±lacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Arturo Mina'nÄ±n 25 AÄŸustos'ta Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.