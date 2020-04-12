Asamoah’a maaş engeli

SENAD OK

3 milyon euro

Fenerbahçe’de transferde üç bölge için çalışmalar yoğunlaştı. Bunların başında sol bek geliyor. Inter’li sol bek Kwadwo Asamoah’ın adı öne çıktı. Daha önce Galatasaray’ın da renklerine katmak istediği Ganalı futbolcunun Inter’le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık 3 milyon euro alıyor. Mevcut ekonomik şartlarda sarı-lacivertli kulübün bu maaşı karşılaması ve bir bonservis bedeli ödemesi zor gözüküyor.



Blanc da zor

Öte yandan Teknik Direktör konusunda Laurent Blanc ismi gündeme geldi. Daha önce Damien Comolli’nin teklifini kabul etmeyen Blanc, o dönem PSG’den ayrılmasına rağmen yüksek maaşını almaya devam ediyordu. Artık bu anlaşmanın sona ermesiyle Blanc da kariyerine devam etmek istiyor. Ancak Fransız teknik adamın gideceği takımdan iyi bir bütçe ve iyi bir kadro istediği öğrenildi. Bu nedenle bu ihtimal de mümkün gözükmedi.