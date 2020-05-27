Asıl korku sakatlık

Euroleague oyuncuları tarafından kurulan ve başkanlığını da Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Datome’nin yaptığı Oyuncular Birliği, önceki gün alınan ligi sonlandırma kararında son derece etkin rol oynadı.

Geçtiğimiz günlerde Euroleague yönetimiyle yapılan toplantıya her takımdan iki oyuncu katıldı. Anadolu Efes adına kaptan Doğuş ve Dunston, Fenerbahçe Beko cephesinde de kaptan Melih ile Datome’nin bulunduğu toplantıda, Shengelia, Clyburn, Carroll gibi birçok isim de düşüncelerini aktardı. Oyuncuların sezonun devamıyla ilgili asıl şüphelerinin virüs değil, sakatlık olduğu anlaşıldı. Eurolegue yönetiminin ve ligin devamı durumunda ev sahipliği yapmayı resmen talep eden ülkelerin alacağı güvenlik önlemleri nedeniyle virüse karşı korunabilseler bile uzun süre basketbol oynamadan ve tam olarak hazırlık süreci yaşamadan sahaya çıkıp, sezonun en önemli kısmını, 2 gün arayla yapılacak maçlarla bitirmenin sakatlık riskini çok artıracağı konusunda oyuncular fikir birliği yapmıştı. Bu korkunun ligin kalitesini de düşüreceği ve gerçek performansların sergilenemeyeceği, yaşanacak sakatlıklarla gelecek sezonun da yara alabileceği fikri öne çıkınca, ligin sonlandırılması kaçınılmaz hale geldi.

Bir tek Maccabi

Toplantıya katılan oyuncular arasında bir tek Maccabi Tel Aviv forması giyen Cohen, ligin oynanabileceğini söyledi. İsrail Ligi’nin başlayacak olması nedeniyle zaten kendilerinin oynamak durumunda olduğunu anlatan Cohen, Euroleague sezonunun tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Ligin devamını isteyen kulüpler; Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, Zalgiris gibi ekiplerin temsilcileri de oynanma kararı çıkması durumunda buna itiraz etmeyeceklerini bildirdi ancak çoğunluğun fikrinin geçerli olacağı ve sakatlık riskinin kendileri için de bir soru işareti olduğunu ifade etti.

‘Karar doğru’

Oyuncular Birliği Başkanı olan Fenerbahçe Beko’nun İtalyan yıldızı Gigi Datome de bir açıklama yaptı, ligin devamı için doğru şartların oluşmadığını anlattı. Datome, “Oyuncuların ve dolayısıyla takımların performanslarını ortaya koyabilmek için ideal şartlar yoktu. Aynı zamanda tüm takımlar için eşit koşullarda kendilerini hazırlamak da mümkün değildi. Sadece Covid-19 salgınını değil, aynı zamanda oluşması muhtemel sakatlıkları da göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Oyuncular Birliği’nin de bu süreçte etkili olduğuna inanıyorum. Oyuncuların görüşlerinin yanı sıra, ne olursa olsun devam etmek isteyen bazı kulüpler vardı. Ama genel olarak sağduyunun hakim olmasından ve EuroLeague olarak ortak hareket edilmesinden dolayı memnunum” dedi.

Yüzde 80 işi bozdu

Euroleague sezonunun tamamlanmasını isteyen kulüplerin ortak fikri ise Oyuncular Birliği ile Euroleague yönetiminin daha önce yaptığı toplantıda transfer ücretlerinin yüzde 80’inin garanti edilmesinin ligin devamını zorlaştırdığı... Oyunculara kontratlarının yüzde 80’inin ödeneceği, ligin devamı durumunda ise bu oranın yüzde 85’e yükseleceği belirtilmişti. Arada sadece yüzde 5’lik oranın bulunmasının oyuncuları oynamama fikrine ettiği vurgulanırken, garanti edilen oranın daha düşük olması durumunda oyuncuların sezonu tamamlamak için istekli olacakları ifade edildi. Yani devam isteyen kulüpler, Euroleague yönetiminin tutumunun yanlış olduğunu savundu.