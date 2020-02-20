Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Aslan 'hız' yapacak
20.02.2020 - 07:00 |

Aslan 'hız' yapacak

Fenerbahçe’nin hızlı ataklar karşısında problem yaşadığını gören Galatasaray teknik heyeti, rakibini hızlı hücumlarla yenmek istiyor. Rakibin mutlak kazanma zorunluluğu, riskleri de beraberinde getirmiş olacak. Bu da sarı-kırmızılılar adına avantaj sağlayacak.

Aslan 'hız' yapacak

Galatasaray’ın derbideki stratejisi belli oldu. Cim-Bom, 20 yıldır süren Kadıköy’de galibiyet hasretine, hızlı futboluyla son vermek isteyecek.

Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının yaptığı analizlerde Fenerbahçe’nin hızlı ataklar karşısında yaşadığı problem üzerinde durdukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta yediği golleri mercek altına alan sarı-kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe’yi benzer bir plan ile yıkma hedefinde... Bu nedenle tempolu ve hızlı oyuncuları tercih edecek olan Terim, set hücumlarından ziyade bu tarz hücumları benimsiyor.

Fenerbahçe karşısında mümkün olduğunca hızlı oynamaları gerektiğine futbolcularına anlatacak olan Terim’in bu şekilde topu da rakibine bırakması bekleniyor.

Boş alan beklentisi
Fenerbahçe’nin mutlak kazanmak zorunda olması nedeniyle bazı riskler alacağını düşünen tecrübeli teknik adam, böylece kendileri için boş alanların oluşacağı beklentisinde.... Bu durum karşısında Fatih Terim, hızlı oyuncuları ile sonuca gitmeyi ve kazanmayı hedefliyor.

Aslan hız yapacak

Real Madrid'e Marco Asensio müjdesi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adam adama motivasyon

Adam adama motivasyon

Manchester City-West Ham United: 2-0

Manchester City-West Ham United: 2-0

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? FB GS maçı biletleri ne kadar? Muhtemel ilk 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? FB GS maçı biletleri ne kadar? Muhtemel ilk 11'ler...

Lizbon cephesi iddialı: Galibiyet istiyoruz

Lizbon cephesi iddialı: Galibiyet istiyoruz

Sıradaki Haber