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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Aston Villa, Emiliano Martinez renklerine kattı
16.09.2020 - 13:48 | | İSTANBUL (AA) -

Aston Villa, Emiliano Martinez renklerine kattı

Premier Lig ekibi, Arsenal'den kaleci Emiliano Martinez'i transfer etti.

Aston Villa, Emiliano Martinez renklerine kattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Arsenal'dan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna kattı. Aston Villa Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Martinez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Aston Villa'nın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısına dahil olduğu 2010'dan bu yana Arsenal'da görev yapan Martinez, geçen sezon takımıyla 23 maça çıkmıştı.

Aston Villa, Emiliano Martinez renklerine kattı

 

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