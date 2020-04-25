Aston Villa, futbolcu ve teknik ekibin maaÅŸlarÄ±nÄ± erteledi

Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼bÃ¼ Aston Villa, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'ine 4 ay erteleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, oyuncular, teknik ekip ve Ã¼st yÃ¶netimin koronavirÃ¼sÃ¼n oluÅŸturduÄŸu belirsizlik dÃ¶neminde kulÃ¼be yardÄ±m etmek iÃ§in maaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiÄŸi bildirildi.Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen kulÃ¼p Ã¼st yÃ¶neticisi (CEO) Christian Purslow, "OyuncularÄ±mÄ±z ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z ekonomik sorunlar yaÅŸanan bu zorlu dÃ¶nemde kulÃ¼be bÃ¼yÃ¼k bir dayanÄ±ÅŸma Ã¶rneÄŸi gÃ¶sterdi." ifadelerini kullandÄ±.Â

Premier Lig'de daha Ã¶nce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaÅŸ ertelemesi, Arsenal ise maaÅŸ indirimi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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