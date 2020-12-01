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01.12.2020 - 21:00 |

Aston Villa-Newcastle maçÄ± Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Ä°ngiltere Premier Lig'in 11. haftasÄ±ndaki Aston Villa-Newcastle United karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, konuk ekipte gÃ¶rÃ¼len yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelendi.Â

Aston Villa-Newcastle maçÄ± Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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Premier Lig'in internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Newcastle United KulÃ¼bÃ¼'nde Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸa geÃ§tiÄŸi ve takÄ±mÄ±n antrenman tesisinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Newcastle ekibinden gelen talep Ã¼zerine 4 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ oynanmasÄ± planlanan Aston Villa maÃ§Ä±nÄ±n ertelendiÄŸi, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ileri bir tarihte yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

Aston Villa-Newcastle maÃ§Ä± Kovid-19 nedeniyle ertelendi

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