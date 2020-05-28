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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası koronavirüsten yaşamını yitirdi
28.05.2020 - 10:21 | | AA

Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası koronavirüsten yaşamını yitirdi

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Aston Villayı çalıştıran Dean Smithin babası koronavirüsten yaşamını yitirdi

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