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HaberlerBasketbol Haberleri ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı
08.06.2020 - 15:33 | | İSTANBUL (İHA)

ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı

Fransız ekibi LDLC ASVEL Villeurbanne, ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı
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THY Euroleague ekiplerinden ASVEL, transfer çalışmaları kapsamında ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, Hayes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

23 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan temsilcisi Cantu'da forma giyerken, İtalya Ligi'nde 9.6 sayı ve 7.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

ASVEL, Kevarrius Hayesi kadrosuna kattı

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