Asya futbolu D-Smart'ta!

Asya futbolunu Türk futbolseverler ile tanıştıracakları için büyük mutluluk duyduklarını belirten D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz, “İzleyicilerimize Dünyanın Sporu’nu evlerine getirme sözümüz vardı. Asya turnuvaları ile portföyümüzdeki eksik parçayı da tamamladık” ifadelerini kullandı.

D-Smart sporseverler için yine çok önemli bir atılım yaparken, AFC ile medya hakları konusunda anlaşma imzalandı. Bir dönüm noktası olan bu anlaşma ile birlikte AFC organizasyonları Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Anlaşma tüm majör milli takımlar ve kulüp organizasyonlarını kapsarken, kulüpler bazında en önemli organizasyon Şampiyonlar Ligi ve 2 numaralı kupa AFC Cup 4 yıl boyunca D-Smart’tan naklen yayınlanacak. Milli takımlar bazında ise 2022 Katar Dünya Kupası Asya Elemeleri, 2022 Kadınlar Asya Kupası Finalleri ve 2023 Erkekler Asya Kupası finalleri izleyicilerle buluşacak.



‘Çok mutluyuz’

Anlaşma sonrasında görüşlerini dile getiren AFC Genel Sekreteri Dato Windsor John şunları söyledi: “Bu özel anlaşmayla Türkiye ile ilk kez AFC organizasyonlarını tanıştıracağımız için çok mutluyuz. D-Smart’a organizasyonlarımızı milyonlarca izleyiciye tanıtması konusunda güveniyoruz. AFC turnuvalarının sadece Asya’da değil, kıta dışında da önemini farkederek bu anlaşma sürecinde gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle D-Smart’a çok teşekkür ediyoruz.”



D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz ise Asya futbolunu Türkiye ile tanıştırmak için AFC ile imzalanan anlaşmadan ötürü heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtirken, “İzleyicilerimize Dünyanın Sporu’nu evlerine getirme sözümüz vardı. Asya futbolu ve kültürünü önümüzdeki 4 yıl boyunca tanıtmaya gayret göstereceğiz. D-Smart olarak 2007’de kurulduğumuz ilk günden bu yana Avrupa Şampiyonlar Ligi&Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, NBA, NFL, MLB, Formula 1, MotoGP, Afrika Uluslar Kupası ve Olimpiyatlar gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını izleyicilerimizle buluşturduk. Asya turnuvaları ile portföyümüzdeki eksik parçayı da tamamladık” dedi.

Erkal Filiz







‘Bir ilk olacak’

Football Marketing Asia Genel Müdürü Patrick Murphy da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken; “Değerli medya partnerimiz D-Smart sayesinde major AFC organizasyonları ilk kez Türkiye’de izlenebilecek. Bu ortaklık AFC’yi kıtalararası tanıtma ve büyütme vizyonumuzla tam örtüşüyor. D-Smart’ın harika bir iş çıkaracağını biliyoruz ve zengin portföylerinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

AFC CUP

İlk olarak 2004 yılında oynanmaya başlandı.n İlk olarak 2004 yılında oynanmaya başlandı.

- 3’er şampiyonlukla Irak ekibi Al-Quwa Al-Jawiya ve Kuveyt ekibi Al-Kuwait en çok şampiyon olan kulüpler.

- 2020 sezonu Kovid-19 nedeniyle tamamlanamayan turnuvada 2019 şampiyonu Lübnan takımı AL-Ahed.

- Grup aşamasında 36 takım mücadele edecek, grup kuraları 27 Ocak’ta çekilecek.

-Eleme turlarıyla birlikte 40 farklı ülkenin takımı turnuvada yer aldı.

Kuveyt 4 şampiyonlukla en başarılı ülke olurken, onları 3’er şampiyonlukla Irak ve Ürdün takip ediyor.

2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

-Dünya Kupası’na katılabilmek için 12 takım Eylül 2021 ve Mart 2022 arasında 6’şarlı iki grupta maçlar oynayacak.

- Gruplarda ilk iki sırayı alan 4 takım Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

- Grup 3’üncüleri bir sonraki turda birbiriyle mücadele edecek ve kazanan takım Uluslararası Konfederasyonlar play-offuna katılacak.

-Şu ana kadar oynanan maçlarda en golcü isim 7 golle Suriyeli Omar Al Somah.

‘Ben de zevkle takip edeceğim’

Üç yıl Kore’nin FC Seul takımını çalıştıran Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş yapılan dev işbirliği ile ilgili, “Tüm futbolseverlere tavsiye ediyorum. Dünyayı tanıyalım. Asya’yı ayağımıza getiren D-Smart’a teşekkür ediyorum” diye konuştu

Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, D-Smart’ın Asya’nın tüm kupalarının tv yayın haklarını almasıyla ilgili olarak “D-Smart’ın yaptığı büyük hizmet” dedi. Asya’yı en erken deneyimleyen bir teknik adam olarak D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’ın sorularını cevaplayan Güneş’in röportajından satırbaşları şöyle:

- Çok memnun oldum D-Smart’ın bu hizmetinden. Ben de izlemek istiyordum zaten. Şimdi böyle çok daha kolay ve rahat bir şekilde takip edebileceğiz. Tüm futbolseverlere tavsiye ediyorum. Dünyayı tanıyalım. Asya’yı ayağımıza getiren D-Smart’a, yetkililerine ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.

- Önce kendimize bakalım, biz Avrupa Şampiyonasına katılıyoruz, UEFA’ya bağlıyız. Bunun Latin Amerika grubu var, Afrika var, Asya var. Asya’da ben kısa bir süre kaldım. Baktığınızda 3 yıl uzun görünebilir. Ama daha iyi tanıyabilmek için daha uzun yıllar kalmak isterdim.

- Çin büyük bir atılım yaptı. Asya Şampiyonlar Ligi’nde de Guangzou takımı ön plana çıkmıştı. FC SEUL ise o zaman benden genç oyuncuların oynatılması ve hocaların hazırlanması için 5 yıllık bir plan yapmamı istedi. Bunda da 3 yılda çok iyi mesafe almıştık.

- Çin, atılım yapmak isteyen ama şimdi çok daha iyi durumda olan bir ülke haline geldi. Ama hala daha nüfusu çok fazla olmasına rağmen aynı oranda futbol ülkesi olarak büyüyemediler. Japonya, profesyonel olarak üst seviyede. Kore’de bu konuda Japonya ile yarışıyor.

- Altyapılar lise ve üniversite ile destekleniyor. Amerika’da NBA’de olduğu gibi draft sistemi var. Liseden ve üniversiteden gelen oyuncuları A takıma alıyorlar. D-Smart’ın yaptığı büyük biz hizmet. İnşallah başlangıcından itibaren takip edilir.

n Brezilya 100’den fazla ülkeye oyuncu gönderiyor. Biz Asya’da bunu yapabiliriz. Bunu yapabilmek için önce bir görmek lazım. O görüntüyü de D-Smart bize verecek.

- Genel kültür için, o ülkelerin kültürlerini ve futbol anlayışlarını görmek için bu maçlar önemli olacaktır. Belki onların bize katkısı olacak belki bizim onlara katkımız olacak. Ben zevkle izleyeceğim.

- Antrenör olarak Asya’da çalışmadan önce orada sevilmek çok önemli. Ben bunu başardım. Seul takımı her sene benim doğum günümü kutlar. Geçen bir müze yapmışlar, oraya da fotoğrafları koymuşlar, bana da gönderdiler.

Ama daha da önemlisi ülkede de tanıyanlar vardı beni. Demek ki orada bir iz bırakmışım. İzini sadece antrenör olarak değil, mesajlarınızla, o genç oyuncuların çıkarılmasıyla, ülke futboluna verdiklerinizle, toplumla ilişkilerinizle bırakabilirsiniz.

‘2021’den daha umutluyuz’

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımının son durumunu da değerlendirdi, “2020’yi yaşanan olaylar nedeniyle kayıp bir yıl olarak görebiliriz” dedi.

Güneş şöyle devam etti: “Salgın bütün dünyayı etkiledi. Şu anda ne kadar sağlıklı olursak olalım, içimiz buruk, kaygılarımız var. Beklentilerimiz, umutlarımız düşündüğümüz gibi olmayınca kırılganlıklarımız fazla oluyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda 2021 yılına yeni girdik daha umutluyuz. Nelerin olacağını bilmiyoruz ama 2020 sonundaki durumdan daha iyi durumdayız. İyiye gidiş var. Buna bağlı sağlık durumları iyileşince mart ayı ve sonrasına daha umutlu bakmak istiyoruz, öyle görünüyor. Martta belki sıkıntılı olacak ama işler iyi giderse haziranda belki seyircili olabilir maçlar ya da insanlarımız rahatça sokağa çıkabilir.”

Euro 2020’nin seyircili olup olmayacağını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Statlar dolu mu olur, ya da organizasyonda değişiklik yapılır mı bilemiyorum. Ayın 19-20’sinde toplantı var, belki bazı şehirleri iptal edip, daha az şehirde maçlar oynanabilir. Daha önce 12 şehirde düşünülmüştü, o sayı düşürülebilir. Belki belli merkezlerde oynanabilir. Benim beklentim futbolseverlerin de olduğu güzel maçların olmasıdır” ifadelerini kullandı.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ

- İlk olarak 1967 yılında oynanan kupa, 2002 yılından itibaren Asya Şampiyonlar Ligi adı altında oynanıyor.

- Bu sezon 40 takım 10 grupta mücadele edecek.

- 2021 Grup kuraları 27 Ocak’ta çekilecek.

- Bu sezon 21 farklı ülkenin takımı eleme turlarıyla birlikte organizasyonda yer alıyor.

-12 kez şampiyon olan Güney Kore takımları turnuvanın en başarılı takımları.

-Güney Kore’den Pohang Steelers ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’in 3’er şampiyonluğu bulunuyor.

- 14 takım şampiyonluğa namağlup ulaşma başarısı gösterdi.

-Al-Hilal 12 yıldır üst üste şampiyonaya katılarak bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

- 2020 sezonunda Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai şampiyonluğa ulaştı.

2022 KADINLAR ASYA KUPASI

-2022 yılında Ekim Kasım aylarında oynanacak.

- 12 farklı ülke şampiyonluk için mücadele edecek.

-Hindistan’ın ev sahipliği yapacağı turnuva tarihte 20. kez düzenleniyor.

- Avustralya dışında 5 ülke daha Kadınlar Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

2023 ERKEKLER ASYA KUPASI

- 2023’te organizasyon 18. kez düzenlenecek.

- 16 Haziran-16 Temmuz arasında gerçekleşecek organizasyona Çin ev sahipliği yapacak.

- Turnuva maçları 10 farklı şehirde, 10 farklı stadyumda oynanacak.

- 24 takım mücadele edecek, Çin ev sahibi olduğu için, Katar’da son şampiyon olduğu için otomatik olarak katılacak.

- 1992, 2000, 2004 ve 2011’de şampiyon olan Japonya 4 şampiyonlukla en başarılı ülke.

- Suudi Arabistan ve İran’ın 3 şampiyonluğu bulunuyor.