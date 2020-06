At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak

Koronavirüs nedeniyle 20 Mart’tan bu yana ara verilen ve 82 gündür yapılamayan at yarışlarında heyecan yeniden başlıyor, yarışseverlerin uzun süredir özlemle beklediği koşuların hasreti bugün sona eriyor.

Klasik koşular öncesi merakla beklenen yarışlardan Ergin Talay Koşusu ve Orhan Meker Serbest Handikapı’nın da dahil olduğu açılış gününde, 6’sı safkan Araplara, 4’ü safkan İngilizlere olmak üzere toplamda 10 koşu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, Elazığ’da, 6’sı safkan Araplara, 3’ü de safkan İngilizlere ait olmak üzere heyecan dolu 9 yarış ekranları başında izleyenleri bekliyor olacak.



İki önemli koşu

10 koşulu İstanbul yarışlarında toplamda 127, 9 koşulu Elazığ programında ise toplamda 123 at start alacak.

Sezonun açılış gününde, Ergin Talay adına düzenlenecek koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 1400 metre mesafe çim pistte birincilik mücadelesi verecek. Gazi provası niteliğindeki bu yarış saat 17.00’de başlayacak. 105.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda, Alihan, Atom Cemil, Call To Victory, Feyman Abi, King Man Go, Regamour, Sarperhan, Technique, Toros ve Vernazza isimli taylar start alacak.

82 günlük aranın ardından yeniden nal seslerinin duyulacağı Veliefendi’de bugün ayrıca Orhan Meker Koşusu, açılış programının bir diğer önemli mücadelesi olacak.

Saat 16.00’da start verilecek koşuda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 1400 metre mesafede çim pistte kıyasıya kapışacak.

131.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda Karabayırlı, The Perfect Show, Handsome Hero, Bratislava, Magic Man, Siyah İnci, Kara Yaşar, Final, Steel Man, Justice For All, Kingdom Of Fire, Last Impact ve Poker Face isimli taylar boy gösterecek.

‘Biz zaten durmadık’

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı 82 gün sonra yeniden yarışlara başladıkları için mutlu olduklarını söyledi, “Biz zaten sahada hiç durmadık, sadece yarışlar koşulmadı. Atlarımız yarışlara hazır. Ciddi tedbirlerle, sağlık önlemlerine ve kurallarına uyarak tekrar startı vereceğiz” dedi.

Başkan Adalı, “Tedbirlerle devam edeceğiz. Önceliğimiz sağlık. Verilen aradaki yaraları, önümüzdeki aylarda sarmaya çalışacağız. İnşallah başladıktan sonra bu yaralar sarılır” diye konuştu.

Serdal Adalı daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Seyirci bizde işin güzelliği. Ancak her şeyin başı sağlık. Şu an seyircisiz yola devam edeceğiz. Bu yönden tatsız, tuzsuz olacak ama eski günlere de önlemlerle döneceğiz. Yarışların startıyla birlikte camiamız için her şey çok daha iyi ve güzel olacak”

Bundan sonra düzenleyecekleri yarışların ikramiyelerine ortalama yüzde 5 zam yaptıklarını da vurgulayan Adalı, “yüzde 10 olan at sahibi primini de sene sonuna kadar yüzde 15’e çıkardık. Ayrıca bundan sonra 12 at koşulu aranmaksızın tüm yarışlarda 5.’ye de ikramiye vereceğiz” ifadelerini de kullandı.

Kurallar eksiksiz uygulanacak

Yarışların başlaması ile birlikte Türkiye Jokey Kulübü tarafından tüm önlemler alındı. İlan edilen önlemlerin tüm bireyler tarafından eksiksiz olarak uygulanması, yarışların icrasının tehlikeye girmemesi açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Alınan önlemler ise şunlar:

-Yarışlar ikinci bir duyuruya kadar seyircisiz gerçekleştirilecek. n Hipodrom sınırları içindeki tüm kapalı alanlar dahil maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve tüm mahallerde bulunan el dezenfektanlarının sıklıkla kullanılması zorunlu.

-Padok mahalline atın jokeyi ve seyisleri dışında at sahibi ve antrenör olmak üzere toplam iki (2) kişinin girişine izin verilecek.

-Atı koşan veya koşmayan at sahibi, antrenör ve seyislerin tribünde ve pist kenarında yarış izlemesine izin verilmeyecek.

-Sağlık Bakanlığı tarafından gerek görülmesi halinde, jokeylere covid-19 testi yapılacak.

-Jokey odasına, sadece yarış günü at binecek jokeylerin girişine izin verilecek.

