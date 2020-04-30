At yarışları ne zaman başlayacak?

Corona virüs birçok sektörü olumsuz etkiledi. Spor da bu olumsuzluktan nasibini aldı. Ligler iptal oldu, at yarışları yapılamıyor. Şimdi at yarışıseverler yarışların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

At yarışlarının ne zaman başlayacağına dair yetkililerden net bir açıklama yapılmış değil. Yarınların en erken 1 ay sonra başlaması bekleniyor.