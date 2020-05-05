05.05.2020 - 13:29 |
At yarışları ne zaman başlayacak?
At yarışları corona virüs nedeniyle uzun bir süredir yapılamıyor. At yarışıseverler yarışların bir an evvel başlamasını isitiyor. Crona virüs tablosu günden güne iyiye giderken şu sıralar en çok sorulan sorulardan biri 'At yarışları ne zaman başlayacak?' şeklinde...
At yarışları ne zaman başlayacak? Bu soru günlerdir sorulurken Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası soru iyice hızlandı. İşte at yarışı ile ilgili son gelişmeler...
AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
At yarışlarının ne zaman başlayacağına ilişkin net bir açıklama henüz yok. Önümüzdeki günlerde TJK'dan bir açıklama bekleniyor.