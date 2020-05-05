At yarışları ne zaman başlayacak? Bu soru günlerdir sorulurken Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası soru iyice hızlandı. İşte at yarışı ile ilgili son gelişmeler...

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

At yarışlarının ne zaman başlayacağına ilişkin net bir açıklama henüz yok. Önümüzdeki günlerde TJK'dan bir açıklama bekleniyor.