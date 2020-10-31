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31.10.2020 - 16:26 | | İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) -

Atakaş Hatayspor çalışmalara başladı

Bordo-beyazlı ekip, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının son yaptırdıkları koronavirüs testinin sonuçlarının negatif çıkmasının ardından takım olarak çalışmalara başladı.

Atakaş Hatayspor çalışmalara başladı
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Hatayspor, 2 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-beyazlı ekip, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının son yaptırdıkları koronavirüs testinin sonuçlarının negatif çıkmasının ardından takım olarak çalışmalara başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yönettiği antreman yaklaşık 2 saat sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen idmanda, 5'e 2 top kapma, hava topu ve şut çalışması yapıldı. İki haftalık sürenin ardından, Sivasspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanan bordo-beyazlı futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlemlendi. Bordo-beyazlı ekip ligde en son 4 Ekim günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşmış ve 6-0 mağlup olmuştu. 

Atakaş Hatayspor, 2 Kasım Pazartesi saat 20.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Atakaş Hatayspor çalışmalara başladı

 

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