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20.09.2020 - 14:03 | | AA

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, takımın Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdiğini belirtti.

Antrenmanda futbolcuların 5'e 2 dar alan ve hava topu çalışması yaptığını ifade eden Vardı, takımın son antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Vardı, takımın gün içinde İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrılacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan bordo-beyazlıların Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Munir Mohand Mohamedi, Akın Alkan, Yavuz Boyar, Soner Örnek, Pablo Santos, Yusuf Abidoğlu, Mesut Çaytemel, Alexandros Katranis, Burak Çamoğlu, Strahil Popov, Mahmut Emir, Abdurrahman Canlı, Rayane Aabid, Isaac Sackey, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Aaron Salem Boupendza, Helder Barbosa, Ruben Ribeiro, Mame Biram Diouf, Adama Traore, Mirkan Aydın"

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Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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