Atakaş Hatayspor seri peşinde

Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor, pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Çalgın Tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, 5e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması yapan bordo-beyazlılar, kalan maçlardan güzel sonuçlar alarak seri yakalamak istiyor. Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu, son beş maçında yenilmeyen, sezon başı iyi transferler yapan ve çıkış yakalayan bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

Hatayspor olarak iç saha avantajını kullanarak oynayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bizim tek sıkıntımız, milli takıma giden arkadaşlarımızın maalesef geç gelmesi ve uzun seyahat etmesi. Şu an onların durumlarını takip edeceğiz ve maça kadar bakıp değerlendireceğiz. Burada kalan oyuncularımızla milli maç arasında çok ara vermeden antrenmanlarımıza devam ettik. Hem fiziksel anlamda hem de oyunsal anlamda üzerine koymaya çalıştık. İnşallah pazar günü de kendi sahamızda maça çıkarak seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

TFF'NİN KARARINI MERAKLA BEKLİYORUZ

TFF'nin Süper Lig için, Kovid-19 nedeniyle futbolcusu sayısı 14ün altına inen takımların müsabakalarının ertelenmeyeceği ve karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacağı uygulanması ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Federasyon şimdi burada bu kararı alırken, sanırım ikinci yarı yoğun maç programı ve artık ikinci yarıda ertelenmeyecek maçları düşünerek öyle bir öneride bulunmuş. Tabi bunlar daha kesinleşmedi. Açıkçası çok sağlıklı mı onu tartışmamız gerekiyor ama onlar da dediğim gibi bu erteleme konusunda sıkıntılar yaşandığı için ona göre bir karar vermeleri gerekiyor. Belki bunun başka formülleri de olabilir yani şimdi yabancı futbolcu sayısını arttıramazsınız ama yerli oyuncu sayısını arttırıp onu belki telafi edebilirsiniz. Biz de bu kararı merakla bekliyoruz" diye konuştu.

BİZİM HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE KÜMEDE KALMAK

Bu sezonun kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Atakaş Hataysporun savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ise, Süper Ligdeki ilk senelerinde güzel bir işler çıkarmak istediklerini kaydetti. Ligde kalıcı olmanın hesaplarını yaptıklarını ifade eden Abdioğlu; Bizim hedefimiz öncelikle kümede kalmak, o doğrultuda ilerliyoruz. Tabi sonra gelecek hedefleri, futbolcu arkadaşlarımız, camiamız, biz belirleyeceğiz. İnşallah bu yolda devam etmek istiyoruz. Eksiklerimizin üzerinde durup kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, eksiklerimizi kapatmak istiyoruz. Grupta 11 puanımız var ve iki maç eksiğimiz bulunuyor, bundan sonraki hafta da bay maçımız var. O maçlarda da eğer iyi sonuç alırsak, biraz daha aşağılardan kurtulup yukarılara seyir halinde olacağız. Takım ve hocalarımız olarak biz buna inanıyoruz, çok güzel bir takım olduk. Geçen seneki ekibimizin aynı atmosferi bu sene de devam ediyor, bozulmadı. Çok şükür aile yapısını koruyoruz. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp, camiamıza güzel üç puanlarımızı hediye etmek istiyoruz diye konuştu.

ATAKAŞ HATAYSPOR LİGDE KALICI OLDUĞUNU HERKESE GÖSTERECEKTİR

Bu haftanın çok yoğun geçeceğini söyleyen Atakaş Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı da, Çaykur Rizespor, ardından Ziraat Türkiye Kupası ve akabinde Galatasaray deplasmanı ve daha sonra ertelenen Erzurumspor maçını oynayacaklarını hatırlattı. Milli maç arasında gerekli tüm çalışma ve planlamaların yapıldığını söyleyen Vardı, şunları söyledi:

"Biz Atakaş Hatayspor olarak bu güne kadar oynadığımız futbolun daha üstüne katarak futbol oynayacağız. Atakaş Hatayspor, ligde kalıcı olduğunu ilk yarının sonunda herkese gösterecektir."

Öte yandan antrenmanlarda hafif sakatlığı bulunan Jean-Claude Billong'un maça çıkıp çıkamayacağının maç saatinde kesinleşeceği bildirildi.