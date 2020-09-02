Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerHatayspor Haberleri AtakaÅŸ Hatayspor'da Hamza ile yollar ayrÄ±ldÄ±
02.09.2020 - 22:01 | | HATAY (AA) -

AtakaÅŸ Hatayspor'da Hamza ile yollar ayrÄ±ldÄ±

SÃ¼per Lig'in yeni temsilcisi, Hamza GÃ¼r ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

AtakaÅŸ Hatayspor'da Hamza ile yollar ayrÄ±ldÄ±
ABONE OL

Â 

AtakaÅŸ Hatayspor, orta saha oyuncusu Hamza GÃ¼r ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ sezondur Hataysporâ€™un formasÄ±nÄ± terleten Hamza GÃ¼r'Ã¼n ÅŸampiyonluktaki emeÄŸinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "ArmamÄ±za yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde mÃ¼cadele eden, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonlukta bÃ¼yÃ¼k emekleri olan Hamza GÃ¼r ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Hamza GÃ¼r'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AtakaÅŸ Hataysporda Hamza ile yollar ayrÄ±ldÄ±

Â 

BeÅŸiktaÅŸ, Montero'yu açÄ±kladÄ±
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Marco Rossi temkinli konuÅŸtu
    Marco Rossi temkinli konuÅŸtu
  2. Bakan Koca: Bilim Kurulu sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n seyircisiz olmasÄ±nÄ± önerdi
    Bakan Koca: Bilim Kurulu sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n seyircisiz olmasÄ±nÄ± önerdi
  3. Porto, 16'lÄ±k Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattÄ±
    Porto, 16'lÄ±k Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattÄ±
  4. Manchester United, Ajax'tan van de Beek'i renklerine kattÄ±
    Manchester United, Ajax'tan van de Beek'i renklerine kattÄ±
  5. KasÄ±mpaÅŸa, Yasin Dülger ve Mehmet Feyzi'yi transfer etti
    KasÄ±mpaÅŸa, Yasin Dülger ve Mehmet Feyzi'yi transfer etti



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Transfer haberleri | BeÅŸiktaÅŸ, Montero transferini resmen açÄ±kladÄ±...

Transfer haberleri | BeÅŸiktaÅŸ, Montero transferini resmen aÃ§Ä±kladÄ±...

Fenerbahçe'de Muriqi takÄ±mdan ayrÄ± koÅŸu yaptÄ±

FenerbahÃ§e'de Muriqi takÄ±mdan ayrÄ± koÅŸu yaptÄ±

Åženol GüneÅŸ'ten Hakan ÇalhanoÄŸlu övgüsü

Åženol GÃ¼neÅŸ'ten Hakan Ã‡alhanoÄŸlu Ã¶vgÃ¼sÃ¼

Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kiÅŸide koronavirüs...

Bellona Kayseri Basketbol'da 2 kiÅŸide koronavirÃ¼s...

SÄ±radaki Haber