AtakaÅŸ Hatayspor'da Hamza ile yollar ayrÄ±ldÄ±

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AtakaÅŸ Hatayspor, orta saha oyuncusu Hamza GÃ¼r ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ sezondur Hataysporâ€™un formasÄ±nÄ± terleten Hamza GÃ¼r'Ã¼n ÅŸampiyonluktaki emeÄŸinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "ArmamÄ±za yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde mÃ¼cadele eden, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonlukta bÃ¼yÃ¼k emekleri olan Hamza GÃ¼r ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Hamza GÃ¼r'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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