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03.11.2020 - 22:57 |

Atalanta - Liverpool: 0-5

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool, Atalanta'ya konuk oldu. Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Atalanta - Liverpool: 0-5
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Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Atalanta ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi. Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.

 

Liverpool'un gollerini 16., 33. ve 54. dakikalarda Diogo Jota, 47. dakikada Salah, 49. dakikada Mane kaydetti. 

Bu sonuçla Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanla 3. sırada kaldı.

Atalanta - Liverpool: 0-5

 

Atalanta - Liverpool ilk 11'ler...
Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gomez; Muriel, Zapata

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane

Atalanta - Liverpool: 0-5

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