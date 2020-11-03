03.11.2020 - 22:57 |
Atalanta - Liverpool: 0-5
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool, Atalanta'ya konuk oldu. Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Atalanta ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi. Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Liverpool'un gollerini 16., 33. ve 54. dakikalarda Diogo Jota, 47. dakikada Salah, 49. dakikada Mane kaydetti.
Bu sonuçla Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanla 3. sırada kaldı.
Atalanta - Liverpool ilk 11'ler...
Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gomez; Muriel, Zapata
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane