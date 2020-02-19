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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Atalanta-Valencia: 4-1
19.02.2020 - 23:00 |

Atalanta-Valencia: 4-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta evinde Valencia'yı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Atalanta-Valencia: 4-1

Devler Ligi'nde Atalanta mucizesi devam ediyor... Tarihinde ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösteren Gasperini'nin öğrencileri şimdi de çeyrek finale doğru yürüyor.

Sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı 4-1 geçen lacivert siyahlı takım rövanş öncesi büyük avantajı cebine koydu.

Bol gollü bu mücadelenin tüm detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz.


Atalanta-Valencia: 4-1

İŞTE 11'LER

Atalanta: Gollini - Toloi, Djimsiti, Masiello - Castagne, Freuler, De Roon, Gosens - Malinovskiy - Papu Gomez, Ilicic

Valencia : Domenech, Mangala, Diakhaby, Wass, Gaya, Ferran, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, M. Gomez

Atalanta-Valencia: 4-1

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