19.02.2020 - 23:00 |
Atalanta-Valencia: 4-1
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta evinde Valencia'yı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Devler Ligi'nde Atalanta mucizesi devam ediyor... Tarihinde ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösteren Gasperini'nin öğrencileri şimdi de çeyrek finale doğru yürüyor.
Sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı 4-1 geçen lacivert siyahlı takım rövanş öncesi büyük avantajı cebine koydu.
Bol gollü bu mücadelenin tüm detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz.
İŞTE 11'LER
Atalanta: Gollini - Toloi, Djimsiti, Masiello - Castagne, Freuler, De Roon, Gosens - Malinovskiy - Papu Gomez, Ilicic
Valencia : Domenech, Mangala, Diakhaby, Wass, Gaya, Ferran, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, M. Gomez