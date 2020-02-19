Atalanta-Valencia: 4-1

Devler Ligi'nde Atalanta mucizesi devam ediyor... Tarihinde ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösteren Gasperini'nin öğrencileri şimdi de çeyrek finale doğru yürüyor.

Sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı 4-1 geçen lacivert siyahlı takım rövanş öncesi büyük avantajı cebine koydu.

Bol gollü bu mücadelenin tüm detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz.







İŞTE 11'LER



Atalanta: Gollini - Toloi, Djimsiti, Masiello - Castagne, Freuler, De Roon, Gosens - Malinovskiy - Papu Gomez, Ilicic



Valencia : Domenech, Mangala, Diakhaby, Wass, Gaya, Ferran, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, M. Gomez



