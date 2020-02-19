Atalanta – Valencia maçı canlı bahisle Misli.com'da

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Atalanta grup aşamalarına oldukça kötü başlamış ve ilk 3 maçını da kaybetmişti. Kalan 3 maçtan 7 puan çıkaran İtalyan ekibi Son 16’ya kalmaya hak kazanarak Valencia’nın rakibi oldu. Kura şansını değerlendirerek yoluna devam etmek isteyen Mavi Siyahlılar bu nedenle evinde avantajlı bir skor arayacak. Teknik direktör Gasperi’nin en büyük silahı Ilicic, Muriel ve Zapata üçlüsü olacak. Bu üçlü gününde olursa turnuvadaki her takıma gol atabilir.

Valencia ise Chelsea, Ajax ve Lille gibi ekiplerin olduğu gruptan averajla da olsa lider çıktı. Özellikle geçtiğimiz sezonun yarı finalisti Ajax’ı turnuva dışına itmeleri önemliydi. İspanyolların en büyük dezavantajı eksikler. Tecrübeli stoperler Paulista ve Garay’ın yokluğu Yarasaları oldukça zorlayacak. Bu ikilinin yerine oynayacak Diakhaby ve özellikle de Mangala hata riski yüksek isimler. Yine orta saha Coquelin ve forvet Moreno’nun durumları şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Atalanta’nın grup aşamasında çıktığı 6 maçın 4’ü 2.5 gol üstü tamamlandı.

Atalanta’nın grup aşamasındaki 6 maçının 5’inin ilk yarısında gol oldu.

Valencia gruplarda çıktığı 6 maçın 5’inde gol attı.

Valencia’nın 2020’de çıktığı 10 maçın 6’sında karşılıklı gol olmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Atalanta ile Valencia’nın karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibinin kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMUNA BAKMADAN GEÇMEYİN

Atalanta hücum oyununu çok iyi uygulayan ve rakibi kim olursa olsun gol bulmakta sıkıntı çekmeyen bir takım.

Bunun örneğini hafta sonunda 1-0 geriye düştükleri Roma maçında da gördük. Sahadan 2-1 galip ayrıldılar.

Valencia bu arenada daha tecrübeli bir takım olsa da Atalanta'nın sahasındaki maçta galip geleceği görüşündeyim.