Atalanta'da tarihi seferberlik! Şampiyonlar Ligi...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan temsilcisi Atalanta, İspanyol Valencia’ya karşı tarihi bir maçı geride bıraktı. Tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde boy gösteren Bergamo şehrinin takımı, stadı Azurri’nin UEFA standartlarına uymadığı için turnuvadaki maçlarını Milano’da San Siro Stadı’nda oynuyor.

Son 16 turu ilk maçında Valencia’yı 4-1 yenerken yine San Siro’ya çıkan Atalanta’da taraftarlar tarihi bir seferberlik hareketine imza attı. Bergamo’dan Milano’ya gitmek ve stadı doldurmak için taraftarlar birlikte hareket

İki şehir arasındaki mesafe 52 kilometre olduğu için maç gününde taraftarlar iş yerlerinden izinler aldı ve dükkanlar erken kapatıldı. Atalanta taraftarlar İtalya’da saat 14.30’da işlerinden çıkıp, dükkanları kapatıp yola çıktı.

Tam 45 bin taraftar Milano’ya gitti, San Siro’da yer aldı. 122 bin nüfuslu Bergamo’nun nüfusunun 3’te 1’i San Siro’da hazır bulundu. Tarihi karşılaşma adeta bir festival ortamında geçti.

Hem Bergamo’daki yerel basın hem de İtalyan medyası Atalanta tribünleri överek, unutulmaz bir gecenin geride kaldığı kaydedildi.

Atalanta’nın 4-1 kazandığı maçta galibiyeti getiren golleri Hateboer (2), Ilicic ve Freuler kaydetti.

Atalanta ve Valencia maçı