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20.06.2020 - 17:44 |

Athletic Bilbao-Real Betis: 1-0

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Athletic Bilbao evinde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Real Betis'i konuk etti. Mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazandı.

Athletic Bilbao-Real Betis: 1-0
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İspanya La Liga'nın 30. haftasında Athletic Bilbao ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Real Betis karşı karşıya geldi. Müsabakayı Athletic Bilbao 1-0 kazandı.

Skorer'in canlı olarak aktardığı mücadelede Bilbao'nun golünü 7. dakikada Inigo Martinez kaydetti. Athletic Bilbao son 29 iç saha maçının 26'sında yenilmedi. 

 

Bu sonuçla Athletic Bilbao 42 puanla 9. sırada yer aldı. Real Betis ise 34 puanla 14. sırada kaldı.

İLK 11'LER 

Athletic Bilbao 11'i: Simon, Nunez, Martinez, Berchiche, Capa, Lopez, Dani Garcia, Cordoba, Muniain, Inaki, Raul Garcia

Real Betis 11'i: Robles, Bartra, Mandi, Leite, Pedraza, Rodriguez, Guardado, Canales, Lainez, Fekir, Iglesias

Athletic Bilbao-Real Betis: 1-0

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