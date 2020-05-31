Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayından bu yana A takımı çalıştıran 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 27. haftada ara verilen La Liga'da 10. sırada yer alan Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile final oynayacak.

FC Barcelona'nın 2008-09 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu