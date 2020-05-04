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04.05.2020 - 23:38 |

Athletic Bilbao ve Real Sociedad'dan Kral Kupası talebi!

Athletic Bilbao ve Real Sociedad, İspanya Kral Kupası finali için önemli bir talepte bulundu. İki kulübün başkanları bir araya gelerek maçın seyircili olarak oynanmasını talebini iletti.

Athletic Bilbao ve Real Sociedad'dan Kral Kupası talebi!

İspanya Kral Kupası finalinde karşılaşacak olan Athletic Bilbao ve Real Sociedad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen finalin ileri bir tarihte seyircili olarak oynanmasını talep etti. 

Athletic Bilbao ve Real Sociedad'ın ortak açıklamasında, iki kulübün başkanlarının bir araya geldiği belirtilerek, "Başkanlarımız, Kral Kupası finalinin federasyonun da kabul edeceği ileri bir tarihte seyircili olarak düzenlenmesini talep etmektedir." denildi. 

İki kulübün de, kazananın UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağı finalin iptal edilmemesini ve resmi bir karşılaşma olarak oynanmasını istediği kaydedildi. 

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise mücadelenin 2020-2021 sezonundaki finalden önce oynanabilmesi için çalışılacağı belirtildi.

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