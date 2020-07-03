Atiba Hutchinson 2 yıl daha Beşiktaş'ta oynamak istiyor!

SERDAR SARIDAĞ

Kartal’ın orta sahasında 7 yıldır top koşturan ve performansıyla yıllara adeta meydan okuyan Kanadalı futbolcu, enerjisi yettiği sürece kariyerini sürdürmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı yönetim de örnek bir profesyonel olan Atiba’nın bu düşüncesine destek veriyor

Beşiktaş’a 2013 yılında Slaven Bilic döneminde PSV’den bedelsiz gelen ve o günden beri sahadaki enerjisiyle adeta yıllara meydan okuyan Atiba Hutchinson’un, 40 yaşına kadar futbol oynamak istediği ortaya çıktı.

8 Şubat 1983 doğumlu olan Kanadalı futbolcu, 40 yaş rekoruna adım adım gitmek istiyor. Sözleşmesi biten ancak önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyecek olan Atiba, deyim yerindeyse 40 yaş için kendini test edecek.

Yeni sezonda herhangi bir sağlık problemi yaşamaması halinde siyah-beyazlı formayı 1 yıl daha giymek isteyen tecrübeli futbolcu kariyerini 40 yaşına kadar sürdürmeyi hedefliyor. Çok iyi bir profesyonel olan ve gıdasına, uykusuna, fiziğine maksimim seviyede dikkat eden Kanadalı yıldızın en az iki sezon daha futbol oynama isteğine yönetim de onay veriyor.







Beşiktaş Yönetimi’nin, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da gözdelerinden biri olan Atiba’ya, kariyeriyle ilgili ne karar alırsa alsın arkasında olduğunu söylediği bildirildi. 38 yaşına yaklaşması nedeniyle artık sözleşmeleri birer yıl şeklinde yapan deneyimli futbolcu, yönetimin teklif etmesi halinde 1+1 yıllık mukaveleyi de kabul edecek.

Şimdiden bir yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Atiba Hutchinson için siyah-beyazlı yönetimin, ilerisi için antrenörlük ya da sportif direktörlük planlaması yaptığı da biliniyor. Beşiktaşlı taraftarların en çok sevdiği ve takdir ettiği oyunculardan olan tecrübeli futbolcunun gelecekte kulüp bünyesinde yer almasına da kesin gözüyle bakılıyor.

7 sezon, 249 maç, 17 gol!

Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu olan Atiba Hutchinson geride kalan 7 sezonda tam 249 resmi karşılaşmaya çıktı. Defansif orta saha pozisyonunda oynamasına rağmen 17 gole imza atan Kanadalı futbolcu, 23 kez de asist yaptı. Son Konyaspor maçında 200. lig maçına çıkan deneyimli futbolcu bu sezon 26 lig maçında 4 gol, 6 asistlik performans sergileyerek tam 10 gole doğrudan katkı verdi.

Ekonomik yıldız

Atiba Hutchinson mevcut kadronun en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. Yıllık 850 bin euro garanti ücret alan Kanadalı futbolcunun kazancı bonuslarla birlikte 1 milyon euroya ulaşıyor. Kartal’da Domagoj Vida 3 milyon euro, Jeremain Lens 2 milyon 250 bin euro yıllık ücret kazanıyor.