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Haberler Beşiktaş Haberleri Atiba: "Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde var"
10.01.2021 - 21:24 |

Atiba: "Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde var"

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

Atiba: "Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde var"
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Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

"Daha çok erken ama şampiyonluk kafamızın bir köşesinde her zaman var. İyi gidiyoruz, bugünkü gibi maçlardan ders çıkarmak lazım. İki taraf da hak ettiği 1 puanı aldı. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Kupa maçına odaklanacağız. Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde her zaman var."

Atiba: Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde var

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