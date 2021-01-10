Atiba: "Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde var"

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

"Daha çok erken ama şampiyonluk kafamızın bir köşesinde her zaman var. İyi gidiyoruz, bugünkü gibi maçlardan ders çıkarmak lazım. İki taraf da hak ettiği 1 puanı aldı. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Kupa maçına odaklanacağız. Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde her zaman var."