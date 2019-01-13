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13.01.2019 - 14:19 | | AA

Atiker Konyaspor: 1 - İstanbulspor: 0

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Atiker Konyaspor: 1 - İstanbulspor: 0
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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Atiker Konyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Diagne, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Traore ve Jahovic 11'i ile çıktı.

İstanbulspor ise Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Onur Ergün, Etoga, Onur Ural, Eslem Öztürk, Cajic, Ali Dere, Abdullah Balikuv, Halil Çolak ve Görkem Güven 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlı ekip, Ömer Ali Şahiner'in 49. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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