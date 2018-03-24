Atiker Konyaspor: 2 - Adanaspor: 0

Kayacık Tesisleri'nde saat 13.00’da başlayan karşılaşmaya Patrik, Vedat Bora, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Volkan Fındıklı, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Musa Araz ve Adis Jahovic 11'i ile çıkan yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 13. dakikada Jahovic’in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Patrik’in yerine Emrullah ve Moryke Fofana’nın yerine Mustapha Yatabare’yi alarak başlayan Atiker Konyaspor, 57. dakikada Yatabare’nin güzel golüyle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümlerde 62. dakikada Volkan Fındıklı (Mehdi Bourabia), Jahovic (Samuel Eto’o) ve 70. dakikada Eren Albayrak (Ferhat Öztorun) değişikliklerini yapan Atiker Konyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Yarın izin yaparak geçirecek olan yeşil-beyazlılar Osmanlıspor ile Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Pazartesi günü saat 16.00’da yapacağı antrenmanla yeniden başlayacak.