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HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Atiker Konyaspor, Ali Karakaya ile profesyonel sözleşme imzaladı
25.04.2019 - 10:37 | | İHA

Atiker Konyaspor, Ali Karakaya ile profesyonel sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor, U17 takımında forma giyen ve bir süredir profesyonel takımla antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki futbolcusu Ali Karakaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Atiker Konyaspor, Ali Karakaya ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil, Akademi menajeri Taner Ay, oyuncu Ali Karakaya ve ailesi katıldı.

İmza töreni sonrasında duygularını ifade eden milli oyuncu Ali Karakaya, "Konyaspor’a uzun seneler hizmet etmek istiyorum. Bana bu şansı tanıyan başkanımız Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve akademi menajerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan böyle çok daha fazla çalışarak bana inananları ve ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi.

Hücuma yönelik orta saha oyuncusu Ali Karakaya, 32 numaralı formayı giyecek.

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