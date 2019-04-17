Atiker Konyaspor Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam eden idman, 7'ye 7 çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Nejc Skubic ve Mustapha Yatabare katılmadı.