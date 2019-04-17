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17.04.2019 - 17:26 | | AA

Atiker Konyaspor Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor Ankaragücü'ne hazırlanıyor
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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam eden idman, 7'ye 7 çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Nejc Skubic ve Mustapha Yatabare katılmadı.

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