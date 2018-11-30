Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Atiker Konyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Mücadelede Konyaspor'un gollerini 52. dakikada penaltıdan Jahovic ve 67. dakikada Jonsson kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'da Merih Demiral, son adam Jahovic'e yaptığı faul sonrası 61. dakikada hakem Halil Umur Meler tarafından direkt kırmızı kart gördü.

Gol VAR'la iptal edildi

Atiker Konyaspor'da Traore'nin 25. dakikada attığı gol, pozisyon öncesi ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Konyaspor ligde 21 puanla 6. sıraya yükseledi. Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic (Dk. 56 Volkan Fındıklı), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Fofana), Traore, Milosevic (Dk. 82 Yatabare), Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey (Dk. 66 Welinton), Efecan Karaca (Dk. 46 Junior Fernandes), Maniatis (Dk. 82 Villafanez), Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse

Goller: Dk. 52 Jahovic (penaltıdan), Dk. 67 Jonsson (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Ceyhun Gülselam, Dk. 51 Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 49 Diagne, Dk. 57 Jahovic, Dk. 69 Skubic (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



1. dakikada Jahovic'in ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Milosevic'in sert vuruşunda top, defanstan kornere çıktı.



5. dakikada Taraore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü.



16. dakikada Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.



31. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Jahovic, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.



48. dakikada ceza sahası içerisinde Sackey'in müdahalesinde Jevtovic yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



52. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, topu filelere gönderdi: 1-0 67. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahada defanstan kaptığı topla hareketlenen Jonsson, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0 69. dakikada Junior Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topa sahip oldu.



90+2. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Yatabare'nin bekletmeden vuruşunda top direği sıyırarak auta gitti.



Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.