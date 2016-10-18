Atiker Konyaspor, Braga maçı hazırlıklarını başladı

Atiker Konyaspor, SC Braga ile perşembe günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Arena'da karşılaşacak. Yeşil- beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından bugün teknik direktör Aykut Kocaman nezaretinde SC Braga maçı için hazırlıklara başladı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma top kampa ve pas çalışması ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise minyatür kalede maç yapıldı.

Sakatlığı bulunan Ioan Hora ve Jagos Vukovic takımla birlikte çalışırken, Ömer Ali Şahiner de takımdan ayrı çalıştı.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bir oyuncuyla birlikte çarşamba günü saat 17.00'de maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Arena'da, basın toplantısı düzenleyecek. Yeşil- beyazlı ekipte Kayacık tesislerinde saat 18.00'da son hazırlık çalışmasını yapacak. SC Braga Teknik Direktöre Jose Peseiro da bir oyuncuyla birlikte yarın saat 19.30 'da basın toplantısı düzenleyecek, ardından takım son hazırlık çalışmasını yapacak.