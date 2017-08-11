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11.08.2017 - 12:36 | | İHA

Atiker Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Atiker Konyaspor, Süper Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzsonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
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Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 1.hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Pas ve hücum-savunma organizasyon çalışması ile devam eden antrenman topla oyunla sona erdi.

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