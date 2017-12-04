Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Atiker Konyaspor’da, Vitoria Guimares maçı hazırlıkları başladı
04.12.2017 - 18:07 | | İHA

Atiker Konyaspor’da, Vitoria Guimares maçı hazırlıkları başladı

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Vitoria Guimares maçı hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor’da, Vitoria Guimares maçı hazırlıkları başladı
ABONE OL

Süper Lig’de istediği sonuçları alamayarak düşme hattına yerleşen Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 7’ye 3 pas ve top kapma çalışması ve çift kale maç ile tamamladı.

Kariyerinde attığı 700. gol şerefine 700 toptan Messi silüeti yaptılar...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  2. Manchester City - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Manchester City - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Ankaragücü'nden 'Yanımızda Ol' kampanyası
    Ankaragücü'nden 'Yanımızda Ol' kampanyası
  4. Süper Lig'de 30. hafta başlıyor! Yarın tek maç var...
    Süper Lig'de 30. hafta başlıyor! Yarın tek maç var...
  5. Son dakika | Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı
    Son dakika | Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nice, Amine Gouiri'yi transfer etti

Nice, Amine Gouiri'yi transfer etti  

Olimpiyatların iptali iddialarına yanıt

Olimpiyatların iptali iddialarına yanıt

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Duyurdular! 'Youcef Belaili G.Saray'la anlaştı'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Duyurdular! 'Youcef Belaili G.Saray'la anlaştı'

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a büyük piyango! Okay...

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a büyük piyango! Okay...

Sıradaki Haber