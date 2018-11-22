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22.11.2018 - 17:17 |

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen futbolculardan Selim Ay, yürüyüş yaparken, Paolo Hurtado ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Atiker Konyaspor, Galatasaray ile yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

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