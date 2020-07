Atiker Konyaspor galibiyete kilitlendi

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'de 22 Nisan Pazar günü sahalarında Kasımpaşa ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, müsabakadan 3 puanla ayrılmak istediklerini kaydetti.



Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen hafta oynadıkları Antalyaspor maçı öncesinde rakip takım cephesinden yapılan açıklamaların fair play ruhuna yakışmadığını belirtti.



Futbolcularının Antalyaspor karşısında 90 dakika boyunca üst düzey bir mücadele sergilediğini aktaran Baydar, şunları ifade etti: "Taraftar desteği, futbolcularımızın performansını doğrudan etkiliyor. Futbolda kazanmayı ve kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmek önemlidir. Takımımız 4 haftadır kaybetmediği gibi, kalemizde de gol görmeyerek önemli bir iş başarmıştır. Aynı başarıyı ve performansı kalan müsabakalarımızda da ortaya koyacaklarından şüphemiz yok. Futbolcularımızın performansını doğrudan etkileyen taraftar desteğini Kasımpaşa karşılaşmasında da görmeyi arzu ediyoruz."

Baydar, yeşil-beyazlı ekibin tribün desteğini arkasına aldığı zaman neler yapabileceğini yine en iyi taraftarın bildiğini kaydetti.



Birçok maçı taraftarla kenetlenerek kazandıklarını belirten Baydar, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi yine omuz omuza verip bu sezon oynayacağımız en kritik maçlardan biri olan Kasımpaşa müsabakasından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yeniden kenetlenip takımımızın gücüne güç katalım. Gün her şeyi bir tarafa bırakıp şehrimize, kulübümüze, futbolcularımıza, teknik heyetimize topyekun destek olma günüdür. Hemen hemen her maça gelen 20 bin civarındaki taraftarlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Kalbi Konyaspor sevdasıyla atan ve her maçı tribünde izleyen taraftarlarımız, Kasımpaşa maçı öncesinde çeşitli gerekçelerle bir süreden beri stadyumdan uzak kalan bir kişiyi bu maça getirmeli ve geçmişte olduğu gibi daha büyük kitlelerle yeniden kenetlenmeliyiz. Sezon sonunda Süper Lig'e devam edeceğimize olan inancımızı hiç kaybetmedik. Hep birlikte el ele verip, tribünlerde yerimizi alacağız ve takımımızın gücüne güç katarak bu müsabakadan taraftarımızın desteğiyle 3 puan alarak ayrılacağız."