Atiker Konyaspor - Gent: 0-1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor sahasında Belçika ekibi Gent'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubu Konyaspor 1 puanla 4. ve son sırada tamamlarken, Gent ise 8 puanla 2. sıraya yükseldi ve bir üst tura çıktı.

Gol: Dk. 90+5 Kalifa Coulibaly (Gent)

İLK YARI

6. dakikada Gent'in gelişen hızlı atağında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Perbet'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

7. dakikada Milicevic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Neto'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

19. dakikada Volkan Fındıklı'nın yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı Gent kalecisi Rinne güçlükle kontrol etti.

25. dakikada Milicevic'in sağdan gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Bruggen'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

61. dakikada Gent gole yaklaştı. Saief'in sağdan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Matton'un dönerek şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Saief'in ceza yayının önünden kaleye gönderdiği sert şutta top, az farkla yandan dışarı çıktı.

80. dakikada Skubic'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jonsson'un şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+3. dakikada Gent gole yaklaştı. Milicevic'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bruggen'in kafa şutunda Serken Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+5. dakikada Gent'e turu getiren gol Coulibaly'den geldi. Mitrovic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Coulibaly'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Maçı 1-0 kazanan Gent, Shakhtar Donetsk'in ardından ikinci tura yükselen takım oldu.

ATİKER KONYASPOR: 0 - GENT: 1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Jakob Kehlet, Henrik Larsen, Heine Sorensen (Danimarka)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Vukovic, Douglas, Volkan Fındıklı, Jonsson, Mbamba, Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Milosevic), Meha (Dk. 86 Hadziahmetovic), Hora (Dk. 65 Bajic)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gent: Rinne, Foket, Nielsen, Mitrovic, Gershon, Neto (Dk. 68 Esiti), Bruggen, Matton (Dk. 66 Dejaegere), Milicevic, Saief, Perbet (Dk. 66 Coulibaly)

Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck

Sarı Kartlar: Dk. 78 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor); Dk. 77 Esiti (Gent)

MAÇTAN NOTLAR

Aykut Kocaman'dan 4 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Belçika ekibi Gent'i konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 oyuncu değişikliğine gitti. Ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic ve Bajic'i Gent karşısında yedek soyunduran deneyimli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Selim Ay, Mbamba, Meha ile Hora'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Atiker Konyasporlu taraftarlar maça ilgi göstermedi ve stadın yarısından çoğu boş kaldı. Gent taraftarı ise yaklaşık 50 kişiyle takımını yalnız bırakmadı.

Hein Vanhaezebrouck'tan 3 değişiklik

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ise liglerinde Westerlo ile 0-0 berabere kaldıkları maçın kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Vanhaezebrouck, Westerlo maçında ilk 11'de yer alan kaleci Thoelen, Taravel ve Coulibaly'nin yerine kaleci Rinne, Gershon ile Perbet'e ilk 11'de şans verdi.

Seremoniye down sendromlularla çıktılar

Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Atiker Konyaspor, Gent maçında seremoniye down sendromlu çocuklarla çıktı. Down sedromlu çocukların seremoniye çıkarken oldukça mutlu oldukları gözlendi. Atiker Konyasporlu bazı futbolcular, seremoni esnasında üşüyen down sendromlu çocuklara tişörtlerini verdi.