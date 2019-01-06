06.01.2019 - 23:13 | | KONYA (AA)
Atiker Konyaspor - Hatayspor: 3-1
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u hazırlık maçında 3-1 yendi.
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cornelia Diamond Hotel Sahası'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 43. dakikada Volkan Fındıklı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz'in 44. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 1-1 sona erdi.
Atiker Konyaspor, 47. dakikada takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, 74. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.