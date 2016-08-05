Atiker Konyaspor, Ioan Hora ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Büyükşehir Belediye Arena Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısına Başkan Ahmet Şan, Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, Başkan Yardımcısı Mustafa Oral katıldı.

İmza töreninde konuşan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Ioan Hora Konyaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok kaliteli bir takıma geldim. Ligdeki en iyi takımlardan biri. Çok iyi bir stada sahip bir takım. Şehir çok güzel. Burada çalışanlar çok profesyonel. Türkiye’deki en iyi takımlardan birine geldiğim için çok mutluyum” dedi.

Daha önce yeşil-beyazlı takımda oynayan Rumen oyuncular Torje ve Marica’dan bilgiler aldığını ifade eden Hora, “Kulübün çok kaliteli olduğunu söylediler. Kariyerimi geliştirmek ve kendimi üst seviyeye çıkarmam açısından iyi bir fırsata sahibim” diye konuştu.

"Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum"

Geçen sene başarılı bir sezon geçirdiğini ifade eden Ioan Hora, “Bu senede daha iyi olmak istiyorum. Öncelikle takımın başarılı olması benim için daha önemli. Takım başarılı olursa bende mutlu olurum. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Aykut Kocaman'ın sistemine uygun olduğumu düşünüyorum"

Kendi ülkesi dışında ilk kez sahaya çıkacağını anlatan Rumen oyuncu, “Kendi ülkemden dışarıda ilk kez oynayacağım ilk maçlarda için zorlanabilirim. Daha önceden Konyaspor’u araştırdım. Organize bir takım. Zaman zaman iki forvet oynuyorlar. Aykut Kocaman’ın sistemine uygun olduğumu düşünüyorum. Türkiye ligi Romanya liginden daha kaliteli. Çetin bir oyun oynanıyor. Ama bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Daha önceden Avrupa deneyimim olmuştu” ifadelerini kullandı.

Şan: "Bu sezon takımımızda başarılı olmasını bekliyoruz"

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, kendilerine en uygun oyuncu olan Ioan Hora ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyleyerek, “Camiamıza ve takımımıza hayırlı olsun. İnşallah kendisinden bu sezon takımımızda başarılı olmasını bekliyoruz. Geçen sezon Romanya’da gayet güzel bir performans sergiledi. Oyun sistemimize uygun olduğunu düşündüğümüz Hora ile imzalarımızı atıyoruz” dedi.

"Ekonomimize dikkat etmemiz gerekiyor"

Takıma yapılacak transferlerden de bahseden Başkan Şan, “Transfer döneminin ortasındayız. Kamptan önce bir kaleci, orta saha ve forvet aldık. Kendi bünyemizden yetişen oyuncularımızı takıma monte ettik. Bu oyuncularla takviyelerimizin bir kısmını yapmış olduk. Sezon boyunca özellikle ikinci yarıda iç transferleri yaptık. Nokta transferler yapacağımızı söyledik. Medyada çok değişik isimler yer alabiliyor. Kendi sitemizden olan biteni biz duyuruyoruz. Ekonomimize dikkat etmemiz gerekiyor. Konyaspor’un Avrupa’da doğrudan oynayabiliyorsa Galatasaray’ın cezasından dolayıdır. Biz uzun yıllar üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Pahalı transferler yaparak şampiyonluğa oynama gibi bir hayalimiz yok. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Taraftarımız ne tarz bir futbol oynadığımızı biliyor ve benimsiyor. Mevcut kadro ve yeni takviyelerle takımımız yine aynı başarıları yakalayacaktır. Teknik heyetimiz mevcut kadromuzla bile ilk 6’ya oynayacağını ifade ediyor” açıklamasında bulundu.

"Hocamız takımdan fazlasıyla memnun"

Takıma orta saha transferi yapacaklarını anlatan Şan, “Elimizde çok alternatif var. Bütçemize uygun olmasını istiyoruz. Teknik heyetimizin de olurunu almak istiyoruz. Lig başladıktan sonra da transfer imkanı oluyor. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hocamız takımdan fazlasıyla memnun” şeklinde konuştu.

Stat ve forma sponsorluklarıyla ilgili ise Ahmet Şan, “Stat ve forma için prensipte anlaştığımız bazı firmalar var. Stat içindeki küçük sponsorluklar peyderpey veriliyor. Biraz beklemeye geçiyorlar. Daha uygun fiyat olabilir mi diye. Sponsorluklarda kısa sürede çözülecektir” diye konuştu.