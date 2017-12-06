Atiker Konyaspor kafilesi Portekiz'e gitti

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki yeşil-beyazlı kafile, Konya Havalimanı'ndan özel uçakla Porto kentine hareket etti.

Özdilek, havalimanında yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi karşısında kazanmanın yetmeyeceği bir maça çıkacaklarını belirtti.

Marsilya ve Salzburg'un oynayacağı maçın sonucunun Konyaspor'u bağladığına dikkati çeken Özdilek, şunları söyledi:

"Biz kendimize, Avrupa arenasına, ülkemize yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Avrupa arenası kolay bir arena değil ama Konya oynadığı tüm müsabakalarda, hem şehrine hem camiasına hem de ülkesine yakışır bir mücadele ortaya koydu. Yarın da bu mücadelenin içinde olacağız. Oraya kazanmak için gidiyoruz. Biz kendi işimizi yaptıktan sonra diğer sonuca da bakacağız tabii ki. Orada bize kazanmak yetmiyor. Diğer maç en az bizim maç kadar önemli ama temsil de kazanmak kadar önemli."

Kadroda, sakatlığı olan Abdou Razack Traore, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı ile UEFA listesinde bulunmayan Lebogang Manyama, Amir Hadziahmetovic, Savaş Polat ve Kadir Kaan Özdemir yer almıyor.