23.11.2016 - 12:10 | | AA
Atiker Konyaspor, Lviv'de
Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Shakhtar Donetsk maçı için Ukrayna’ya geldi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Shakhtar Donetsk'e konuk olacak Atiker Konyaspor, Ukrayna'ya geldi.
Yeşil-beyazlı ekibi taşıyan özel uçak Ukrayna'nın Lviv kentine ulaştı. Kafile, ardından konaklayacağı otele geçti. Atiker Konyaspor kafilesinde 19 futbolcu yer alıyor.
Konya ekibi, hazırlıklarını bu akşam Arena Lviv'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.