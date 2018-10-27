Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı: 0-1.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da büyük mücadele örneği gösterdi. 60'ta sahne alan Rijad Bajic sol ayağıyla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Boşnak forvet, golden sonra eski kulübüne saygı gereği sevinmedi.

Kalan dakikalarda yeşil-beyazlı ekibin baskısı sonuç vermedi, Başakşehir altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten İstanbul temsilcisi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Arda Turan 176 gün sahada

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Sivasspor maçında hakeme centilmenlik dışı hareketi nedeniyle 16 maç ceza alan ardından Tahkim Kurulu kararıyla bu cezası 10'a inen Arda Turan, bu sezon ilk kez resmi maçta forma giydi.

Şarkıcı Berkay'la yaşadığı olay nedeniyle gündemden düşmeyen ve Başakşehir Kulübü'nün 2.5 milyon TL ceza kestiği tecrübeli futbolcu, Konyaspor deplasmanında 83. dakikada Kerim Frei'ın yerine oyuna girdi.

Konyasporlu taraftarlar, Arda'yı ıslıklarla protesto etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Traore (Dk. 64 Fofana), Jonsson, Yatabare (Dk. 75 Mücahit Can Akçay), Jevtovic (Dk. 70 Vedat Bora), Milosevic, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 69 Jojic), Kerim Frei (Dk. 83 Arda Turan), Bajic

Gol: Dk. 60 Bajic (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 50 Diagne (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin sert şutunda, top İrfan Can Kahveci'ye çarparak kornere çıktı.

26. dakikada Bajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahası içerisindeki Visca'nın vuruşunda top Diagne'ye çarparak kornere gitti.

28. dakikada Josson'un, konuk ekibin savunmasından dönen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Da Costa'nın orta sahadan pasında, Clichy topu Bajic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı üzerine gelen topu kontrol etti.



Gol attı, sevinmedi

60. dakikada sol ayağıyla topu köşeden ağlarla buluşturan Bajic İstanbul ekibini üstünlüğe taşıdı: 0-1. Boşnak forvet eski takımına gol attığı için sevinmedi.

69. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Yatabare'nin sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.



81. dakikada Visca'nın ceza sahası içerisinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.



Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.