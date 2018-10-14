Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Konyaspor Haberleri Atiker Konyaspor, Rize'ye hazırlanıyor
14.10.2018 - 16:58 | | DHA

Atiker Konyaspor, Rize'ye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası öncesinde Atiker Konyaspor karşılaşacağı Çaykur Rize mücadelesine hazırlanıyor.

Atiker Konyaspor, Rize'ye hazırlanıyor
ABONE OL

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 7'ye 7 çift kale maç ve 5'e 2 pas organizasyonuyla idmana devam eden futbolcular, topla oyun ile tempolu koşu çalışması yaptı.

19 yaş altı takımından Oğuzhan Eskiköy, Mert Dikici ve Fatih Akbaş'ın da katıldığı antrenman, gol çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber