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17.02.2017 - 17:32 | | KONYA (İHA)

Atiker Konyaspor şut çalıştı

Atiker Konyaspor'da oyuncular şut çalışması yaptı.

Atiker Konyaspor şut çalıştı
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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Konyaspor, günü öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 3 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Oyuncular şut çalışması ve topla oyunla antrenmanı tamamladı.

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