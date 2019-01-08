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08.01.2019 - 19:54 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor'a Makedon savunmacı!

Atiker Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımında forma giyen 26 yaşındaki Makedon savunma oyuncusu Leonard Zuta'yı transfer etti.

Atiker Konyaspor'a Makedon savunmacı!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımında forma giyen Makedon savunma oyuncusu Leonard Zuta ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, devre arası hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürüyor. Burada kulüp menajeri Seçkin Özdil'in ev sahipliğinde 26 yaşındaki oyuncu için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Leonard Zuta, Konyaspor ile anlaştığını için mutlu olduğunu söyledi. Görüşmelerin 3 gün içerisinde tamamlandığını anlatan Zuta, şunları kaydetti:

"Bütün konularda anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ümit ediyorum ki adaptasyon sürecini çok kısa sürede tamamlayacağım. Zaten burada daha önceden tanıdığım Adis Jahovic var. Onun burada olması adaptasyon sürecimin daha hızlı geçmesini sağlayacak. Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapacağım."

Spor Toto Süper Lig'in Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğuna dikkati çeken Zuta, "Mücadele dolu ve oldukça kaliteli bir lige geldim. Zaten iki sene önce Avrupa Ligi maçında Medipol Başakşehir'e karşı oynamıştım. Orada da bunu görmüştüm. Çok kaliteli stadyumlara ve taraftarlara sahip bir lig. Bu yüzden burada oynamayı tercih ettim." diye konuştu.

Atiker Konyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Leonard Zuta, 23 numaralı formayı giyecek.

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