Atiker Konyaspor'da 3 eksik!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Pas çalışmasıyla devam eden idman, şut ve gol çalışmasıyla sona erdi.



Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Petar Filipovic ile Erdon Dacı katılmadı.